ما حكم من يسب الدين عمدًا؟.. أمين الفتوى: عليه 4 أمور واجبة (فيديو)

كتب- علي شبل:

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سبَّ الدين أمر لا يليق بالمسلم، وهو فعل قبيح ومذموم ومحرم شرعًا، مشددًا على أن المسلم الحق لا يتجرأ على النيل من دين الله عز وجل أو وحيه أو شريعته، حتى وإن كان في حالة غضب.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الإثنين، في ردّه على سؤال حول حكم من يسب الدين عن عمد، قائلاً: «ربنا يعافينا، احنا في العادة لا نحكم على الأشخاص، لأن الحكم عليهم يحتاج إلى تحقيق، ومعرفة درجة غضبهم وقصدهم ونواياهم، بل ونلتمس لهم سبعين عذرًا، لكننا نتحدث عن خصوص الفعل».

وأضاف: «سبُّ الدين حتى وإن كان القصد المعنى اللغوي كـ (الطريقة أو المنهج)، فهو في كل الأحوال فعل لا يصدر ممن تمكن الإيمان من قلبه، ولا يُتصوّر أن يقصده أحد بحق تجاه دين الله وشريعته».

وختم أمين الفتوى مشددا على من فعل ذلك عليه 4 أمور هي:

1- أن يتوب إلى الله توبة نصوحًا.

2- أن يستغفره.

3- يعزم على ألا يعود إلى مثل هذا الفعل.

4- أن يسلك السبل التي تبعده عن الغضب والانفعال الذي يدفعه إلى التلفظ بما لا يليق أو لا يعرف.

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