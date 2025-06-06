كتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم المشاركة في الأضحية بالسُّبع في بقرة بقصد طلب اللحم، وذلك ردا على سؤال تلقته الدار من شخص يقول: ما حكم المشاركة في الأضحية بالسُّبع في بقرة بقصد طلب اللحم؟ وهل يؤثر على صحة الأضحية؟ فنحن سبعة أصدقاء نشترك كل عام في أضحية عبارة عن بقرة، وفي هذا العام اعتذر أحد الأصدقاء فقال الآخر: أنا سوف آخذ السُّبعَ لحمًا لأهل بيتي، فهل هذا يؤثر على صحة الأضحية.

وفي رده، أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أنه يجوز اشتراك مجموعة من الأشخاص في بقرة، لكلِّ مشترك منهم سُبْعٌ، بعضهم على نية الأضحية وبعضهم على غير ذلك.

وأكد عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أنه لا يُؤثِّر في صحة الأضحية لمن نواها أن يأخذ أحد المشتركين سُبْعًا منها بقصد طلب اللحم.

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