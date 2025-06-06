كتب- علي شبل:

أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زواج المرأة بعد الطلاق ليس فيه عيب ولا حُرمة، موجها 3 نصائح للمرأة المطلقة قبل الزواج من آخر.

وقال أمين الفتوى إن المرأة بعد انتهاء عدتها يجوز لها أن تتزوج بـمُطلِّقها -إذا كان الطلاق رجعيًَّا- أو تتزوج برجل آخر، ولا حُرْمَة ولا عيب في ذلك.

ووجه ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، النصيحة في هذا السياق:

أولًا: ألَّا يكون الزواج برجل آخر ردة فعل مِن فشل العلاقة الأُوْلَى.

ثانيًا: ألَّا يكون الدافع حب الانتقام مِن الـمُطلِّق.

ثالثًا: ألَّا يكون الدافع للهروب مِن وصمة "مُطَلَّقة".

وشدد أمين الفتوى على أن الزواج سكنٌ ومودةٌ... قد يكون معه الحبُّ الكامل، وهنا يجتمع خير الدنيا والآخرة، أو مع حُبٍّ بقدرٍ ما، وهنا طَوِّر مِن هذا الحب... فإن لم تَقْدِر أن تُسَدِّد فقَارِب.

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