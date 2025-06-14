هل زيارة المريض واجبة أم مستحبة؟.. عالم أزهرى يجيب

كتب- محمد قادوس:

تلقي الشيخ يسري جبر، الداعية الإسلامي، سؤال يقول،" هل زيارة المريض واجبة أم مستحبة؟

وقال العالم الأزهري، إن هناك بنت من بنات النبى صل الله عليه وسلم وهى السيدة زينب رضى الله عنها كان ابنها فى النزع الأخير، فأرسلت للنبى باعتبار أنه مات، فأرادت أن يكون بجوارها حتى تتقوى به".

وأضاف جبر، من خلال تقديمه ببرنامج "اعرف نبيك" المذاع على فضائية" الناس"، أن الإنسان فى المصيبة يحتاج لمن يقف بجواره ويقويه، ولذا أمرنا النبى أن نعزى المسلم فى مصيبته حتى نقويه، لافتا إلى أن النبي أرسل لزينب يقرأها السلام ويقول أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شئ عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب".

ولفت العالم الأزهري إلى أن النبى بين بذلك أن الذهاب للمريض وعيادته ليست واجبه لكنها مستحبة، يجب أن تدعوا للمريض وانت فى مكانك، حيث دعا لها النبى قبل أن ياتى حتى لا تظن ان النبى له مقام عند الله فيغير قدر الله، فأراد ألا يغير قدر الله مع كمال نبوته.

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