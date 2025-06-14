إعلان

هل زيارة المريض واجبة أم مستحبة؟.. عالم أزهرى يجيب

11:59 ص السبت 14 يونيو 2025

الشيخ يسري جبر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد قادوس:

تلقي الشيخ يسري جبر، الداعية الإسلامي، سؤال يقول،" هل زيارة المريض واجبة أم مستحبة؟

وقال العالم الأزهري، إن هناك بنت من بنات النبى صل الله عليه وسلم وهى السيدة زينب رضى الله عنها كان ابنها فى النزع الأخير، فأرسلت للنبى باعتبار أنه مات، فأرادت أن يكون بجوارها حتى تتقوى به".

وأضاف جبر، من خلال تقديمه ببرنامج "اعرف نبيك" المذاع على فضائية" الناس"، أن الإنسان فى المصيبة يحتاج لمن يقف بجواره ويقويه، ولذا أمرنا النبى أن نعزى المسلم فى مصيبته حتى نقويه، لافتا إلى أن النبي أرسل لزينب يقرأها السلام ويقول أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شئ عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب".

ولفت العالم الأزهري إلى أن النبى بين بذلك أن الذهاب للمريض وعيادته ليست واجبه لكنها مستحبة، يجب أن تدعوا للمريض وانت فى مكانك، حيث دعا لها النبى قبل أن ياتى حتى لا تظن ان النبى له مقام عند الله فيغير قدر الله، فأراد ألا يغير قدر الله مع كمال نبوته.

اقرأ أيضا:

علي جمعة يكشف عن 3 خطوات للوصول إلى تقوى الله في كل وقت ومكان

ما سبب تسمية سيدنا جبريل بالروح القدس في القرآن الكريم؟.. المفتي يوضح

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الشيخ يسري جبر زيارة المريض برنامج اعرف نبيك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

23 صورة ترصد مشاهد الدمار في إسرائيل