ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب

كتب- محمد قادوس:

أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي، الناس كتير بتتلخبط في الصلاة، وخصوصًا لو نسيت البسملة في بداية الفاتحة، وده بيخليهم يقلقوا إذا كانت صلاتهم صحيحة ولا لأ، بس لازم نكون مطمئنين، لأن فيه آراء فقهية بتيسر علينا الأمر، وربنا دايمًا بيحب اليسر."

وأضافت أبو قورة خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس": إذا نسي المصلّي قراءة البسملة في بداية الفاتحة أثناء الصلاة، فلا تبطل صلاته على قول من يرى أن البسملة ليست جزءًا من الفاتحة، وهذا القول قال به جماعة من أهل العلم، ويجوز الأخذ به، والقاعدة عندنا في الفتوى أن العامي الذي لا يتبع مذهبًا معينًا يجوز له أن يقلد أي مذهب معتبر من مذاهب أهل السنة، رفعًا للحرج وتيسيرًا عليه، وهذا من ثراء فقهنا الإسلامي، الذي يراعي اختلاف الأحوال وتنوع الآراء في الأمور الخلافية البسيطة، مثل هذه المسألة، مما يسهل على الناس عباداتهم دون مشقة أو وسوسة.





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