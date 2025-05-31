أيمن أبو عمر يوضح أعظم العبادات والطاعات في عشر ذي الحجة

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، أن من أعظم الطاعات والعبادات في هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة هو ذكر الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى قوله تعالى: "وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ"، موضحًا أن الأيام المعلومات هي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي من أحب الأيام إلى الله عز وجل.

وقال أحد علماء الأزهر الشريف، إن الذكر في هذه الأيام ليس مقيدًا بوقت أو مكان، بل هو ذكر مطلق، فيجوز للمسلم أن يذكر الله في أي وقت وأي موضع، كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم، مثل عبد الله بن عمر وأبي هريرة، الذين كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل في الطرقات والأسواق.

وأضاف أبو عمر، خلال حلقة برنامج "منبر الجمعة"، المذاع على قناة" الناس": أن أي عمل صالح في هذه الأيام له أجر مضاعف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام."، مشيرًا إلى أن العلماء اعتبروا هذه الأيام أفضل حتى من أيام رمضان من حيث أجر العمل الصالح فيها.

وأوضح أن العمل الصالح في هذه الأيام يشمل كل ما هو خير، من تبسمك في وجه الآخرين، إلى إصلاح ذات البين، وحسن الخلق، والرفق، والتسامح، مؤكدًا أن الله يحب هذه الأعمال ويضاعف أجرها في هذه الأيام الفضيلة.

وأشار أيمن إلى أهمية اغتنام هذه الأيام في المحافظة على السنن الرواتب، وهي 12 ركعة يوميًا، منها ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بهن بيت في الجنة.

ودعا إلى تجديد العهد مع الله، واغتنام هذه الفرصة بالتوبة والعودة إلى الله، والإكثار من الأعمال الصالحة، مستغلين ما في هذه الأيام من نفحات ربانية وأجور عظيمة.

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