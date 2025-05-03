الشيخ أحمد خليل: صلاة الشفع والوتر من السنن المؤكدة.. ويجوز جمعها ثلاثًا بهذه الكيفية

كتب- محمد قادوس:

أوضح الشيخ أحمد خليل، من علماء وزارة الأوقاف، أن صلاة الشفع والوتر من أعظم القربات إلى الله، وهي من السنن المؤكدة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته، داعيًا المسلمين إلى المواظبة عليها، خصوصًا في الليالي المباركة.

وقال الشيخ خليل في تصريح خاص لمصراوي: "صلاة الشفع والوتر تُصلى بعد العشاء، ويجوز أداؤها ركعتين شفع، ثم ركعة واحدة وتر، وهذه هي الصورة الأكثر اتباعًا"، موضحًا أن عدد ركعات الوتر ليس محصورًا بركعة واحدة، بل يمكن أن تكون ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر، بشرط أن تُختم بركعة مفردة.

وحول سؤال شائع بين الناس عن إمكانية جمع الشفع والوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، قال الشيخ خليل: "يجوز جمعها ثلاث ركعات بسلام واحد، بشرط ألا يُشبه ذلك صلاة المغرب، أي بألا يجلس في الركعة الثانية للتشهد الأوسط، بل يصلي الركعات الثلاث متصلة ولا يجلس إلا في التشهد الأخير، وهذه كيفية صحيحة ومعتبرة عند جمهور العلماء".

وأشار إلى أن الأفضل للمسلم أن يؤدي صلاة الليل بخشوع وتدبر، وأن يجعل من وتره خاتمة لما صلى، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.

ودعا الشيخ أحمد خليل عموم المسلمين إلى اغتنام الأوقات الفاضلة بالإكثار من النوافل، وخاصة صلاة الوتر، لما فيها من قرب إلى الله ومغفرة للذنوب.

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