أيمن أبو عمر: الرسالة النبوية تغرس فينا قيمة السعي دون انتظار النتائج

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، أن من أسمى القيم التي يجب أن يرسخها الإنسان في حياته هي أن يزرع لغيره كما زرع له من قبله، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة ليست مجرد عبارة لطيفة، بل هي منهج حضاري وقيمة إنسانية نبيلة تعكس عظمة التعاليم النبوية.

وأضاف أبو عمر، خلال حلقة برنامج "منبر الجمعة"، المذاع على قناة" الناس": أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- علمنا هذا المعنى العميق حين قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، رغم أن الدنيا توشك على النهاية، إلا أن الإسلام يدعونا للعمل والإيجابية وعدم الاستسلام"، مشيرًا إلى أن الرسالة النبوية تغرس فينا قيمة السعي دون انتظار النتائج، وأن النتائج بيد الله وحده.

وأوضح: الإنسان مطالب أن يتقن عمله ويبدع فيه، لا لأجل نفسه فقط، ولكن لأجل الأجيال القادمة. وهو نفس المعنى الذي عبّر عنه الفلاح في قصة ملك فارس عندما سأله: لماذا تزرع شجرة لن تأكل منها؟ فأجاب: زرع لنا من قبلنا فأكلنا، فنزرع لمن بعدنا ليأكلوا.

وأكد أن هذه القيم تُربي في النفس الإيثار، وتُنزع منها الأنانية، وتُعلي من شأن العمل المتقن الخالص لوجه الله، حتى وإن لم يلمس صاحبه ثماره.

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