كتب- علي شبل:

دفاعا عن السنة المشرفة، انتقد الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر، داعية ظهر مؤخرا بإحدى الفضائيات، يستند إلى حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وكان الدكتور مختار مرزوق تلقى سؤالًا من شخص عما جاء في إحدى الفضائيات المصرية على لسان أحد الدعاة من أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال (ما رآني أحد منكم على هيئتي إﻻ فاطمة ابنتي وأبو بكر).. ليرد العالم الأزهري مؤكدا أن ما قاله هذا الشيخ لا يمت إلى الصحيح بشىء.

وأضاف مرزوق: كنا نرجو من المذيعة أن تسأله عن مصدره.. وإليك بعض ما ورد في بعض المواقع الحديثية عن هذا الحديث الذي لا أصل له.

هذا الكلام الذي ذكره الأخ السائل، تظَهَر عليه أَمَاراتُ الوضع من رَكاكَةِ اللَّفظِ، وضعف التركيب، وغرابة الألفاظ، ومخالفته للحس، ولأدلة الشرع، فضلا عن عدم وجوده في شيء من كتب السُّنَّةِ المطهرة.

فلم نقِف عليْه في شيءٍ من كتُب الحديث الشريف، وهو دليلٌ واضحٌ على أنَّه حديث مكْذوب مخترع.

واستشهد يقول الإمام ابن الجوزي في كتابه "الموضوعات": "إذا رأيت الحديث يُبَايِنُ المعقول، أو يُخَالِفُ المنقول، أو يُنَاقِضُ الأصول - فاعلم أنه موضوع". اهـ.

وقول السيوطي في "تدريب الراوي": "ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجاً عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة".

وفي النهاية، يختم مرزوق رده، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا لكل عالم يظهر في الفضائيات: اتق الله ولا تروي الأحاديث المكذوبة قال صلى الله عليه وسلم (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) رواه في الصحيح.. اللهم بلغت اللهم فاشهد.. والله تعالى أعلى وأعلم.

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