بعد الزلزال.. أمين الفتوى ينشر الدعاء المستحب عند حدوث الزلازل والكوارث



كتب - علي شبل:

شهدت مصر وقوع زلزال منذ قليل، وتداولت مصادر إخبارية أنه بلغ 4.6 على مقياس ريختر وبعمق 126 كيلو فقط من مدينة الاسكندرية.

وبعد لحظات من حدوث الزلزال نشر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، دعاءً مستحبًا عند وقوع الزلازل والبراكين.

ونشر أمين الفتوى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، الدعاء: «اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ، وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ». رواه الترمذي في "سننه"، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"، وأحمد في "مسنده"، والحاكم في "المستدرك".

كان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أكد في فتوى سابقة، أنه يُستحبُّ عند حدوث زلزالٍ أو شعور الإنسان به أن يَتَضَرَّع إلى الله بالدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خصوص الريح: "اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ" أو نحو ذلك من الأدعية، وأن يَفْزَعَ لصلاة ركعتين عند ذلك؛ لئلَّا يكون غافلًا عن الله الذي يُفرّج الكروب، وبفضله ورحمته تهون الخطوب.