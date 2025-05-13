هل أصلي على النبي إذا سمعت اسمه أثناء الصلاة؟.. مجدي عاشور يكشف

كتب- علي شبل:

كشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، للمصلي إذا سمع اسمه أو صفته.

وفي رده على سؤال تلقاه أمين عام الفتوى من شخص يقول: هل يجوز الصلاة والسلام على سيدنا النبي إذا سمعتُ اسْمَهُ أو وَصْفَهُ في صلاتي أو قرأت آية فيها ذلك؟، أوضح عاشور أن الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أشرف القربات إلى الله تعالى ؛ إذ هي مما يفعله الله عز وجل بنفسه وكذا ملائكته والمؤمنون، قال تعالى (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا)، سورة الأحزاب: 56. .

وأضاف عاشور، في بيان فتواه، أنه لذلك يستحب الصلاة والسلام على نبينا إذا سمعتُ اسْمَهُ أو وَصْفَهُ في صلاتنا وكذا إذا قرأنا آية في الصلاة فيها ذكره صلى الله عليه وآله وسلم بالاسم أو بالوصف ، وسواء أكانت الصلاة فريضة أو نفلا ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "البَخِيلُ مَن ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ" [رواه أحمد والترمذي] .

وأوضح أن العموم يشمل الحال، داخل الصلاة أو خارجها. وقد وردت آثار في ذلك عن بعض التابعين، حيث نقل ابن حجر الهيتمي الشافعي في كتابه (تحفة المحتاج) "لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم تدب له الصلاة عليه. والظاهر أنه لا فرق بين أن يقرأ أو يسمع" .

وعليه، يختم عاشور فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: فيجوز بل يستحب الصلاة والسلام على سيدنا محمد إذا سمعتُ اسْمَهُ أو وَصْفَهُ داخل الصلاة أو خارجها ، وسواء ذكرنا نحن اسمه أو سمعناه من غيرنا.. والله أعلم

اقرأ المزيد:

فيديو- شيخ تونسي يثير الجدل ويقول: زواج المسلمة بغير المسلم جائز شرعا

ميار الببلاوي تثير الجدل بعلامات قبول الحج.. والمفتي السابق: هذه هي العلامة المؤكدة

فيديو مؤثر- حاج يجهش بالبكاء بعد انتهائه من الحج وفراقه مكة والأراضي المقدسة



