هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وبين صيام القضاء الواجب؟.. الأزهر للفتوى يوضح

كتب- علي شبل:

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية عن حكم الجمع بين صيام السِّت من شوال وبين صيام القضاء الواجب، وما الأفضل شرعًا في تلك المسألة.

وكان مركز الأزهر تلقى سؤالًا من شخص يقول: هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وبين صيام القضاء الواجب؟ أجابت عنه لجنة الفتاوى الالكترونية موضحة أن الجمع بين نية القضاء الواجب وصوم النافلة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، والأولى ألا يُشغَل يوم الفريضة بصيام غيرها، ثم إذا أتم العبد الفريضة صام ما شاء من النوافل.

وإنما يجوز الجمع بين نيتين لمن نوى صيام سُنَّتَين في يوم واحد، كصيام يوم من ست شوال في يوم الاثنين مثلًا.

وعند الشافعية أن من صام القضاء في شوال قد حصَّل ثواب ست شوال إذا صام ستًا منه بأي نية؛ لعموم قول سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» أخرجه مسلم.

والله تعالى أعلى وأعلم.

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