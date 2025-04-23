فتوى أردنية: خدمة الوالدين واجبة شرعاً على كلّ الأولاد ذكوراً وإناثاً

كتب- علي شبل:

كشفت دار الإفتاء الأردنية عن رأي الشرع في وجوب خدمة الوالدين على الأبناء، وهل هي واجبة على الذكور دون الإناث، وكذلك حكم وجوب الخدمة على زوجات الأبناء.

وفي ردها على سؤال تلقته الإفتاء الأردنية من شخص يقول: أرجو بيان الحكم الشرعي في خدمة الوالدة المقعدة، علماً أن لديها أبناء وبنات، وهل يجب على زوجة الابن الخدمة؟، أجابت لجنة الإفتاء مؤكدة أن الإسلام حضَّ على برِّ الوالدين والإحسان إليهما، ومساعدتهما بالجهد والمال خاصة عند الكبر، فالأبوان يلزم رعايتهما أكثر من غيرهما رداً بشيء من الجميل الذي بذلوه للأبناء في الصغر، واستشهدت بقول الله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} [الإسراء: 23- 24].

وأوضحت لجنة الإفتاء الأردنية أن خدمة الوالدين واجبة شرعاً على كلّ الأولاد ذكوراً وإناثاً، ولا تختص بواحد دون الآخر، وذلك لِحَقّ الوالدين على جميع أولادهما ذكوراً وإناثاً، فيتقاسمون أيام الخدمة بينهم بالسوية، وحسب ظروف وسنّ وقدرة كل واحد منهم، ومَن اجتهد في الخدمة أكثر كان أجره أعظم من غيره.

وأضافت اللجنة في بيان فتواها عبر بوابة الإفتاء الأردنية الرسمية: أما زوجات الأبناء فغير مكلفات شرعاً برعاية أهل زوجها، إلا إذا تطوَّعْنَ بذلك، فيكون لهنَّ الأجر والثواب عند الله تعالى، وليعلمْنَ أن من حسن العشرة مع الزوج الإحسان إلى أمه وخدمتها ورعايتها، فإن ذلك أدعى لتأليف قلب الزوج وزيادة محبته لها، إضافة إلى مزيد الفضل والثواب عند الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ) رواه مسلم.

وعليه- تؤكد لجنة الإفتاء؛ فخدمة الوالدة واجبة على الأولاد جميعًا، ويجب عليهم ذكوراً وإناثاً أن يتعاونوا في برّ والدتهم والقيام على شؤونها وخدمتها والإنفاق عليها، ولا يجب ذلك على زوجة الابن، فإن تطوَّعتْ بذلك كان لها الأجر العظيم. والله تعالى أعلم.

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