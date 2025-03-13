"وكأن المنشاوي بُعث من جديد".. ردود أفعال وتعليقات على نبرة الشيخ رضا السويفي في تراويح الأزهر (فيديو)

كتب - علي شبل:

"وكأن المنشاوي بُعث من جديد"، "منشاوي الأزهر"، "نبرة منشاوية ب لمسة أزهرية"، وقصيدة حب في القارئ الذي "يستلهم صوت المنشاوي".. كانت تلك أبرز التعليقات وردود الأفعال على صوت أحد قراء الأزهر الشريف الذي يؤم المصلين في صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر بالقاهرة في ليالي رمضان 2025.

بنبرته الهادئة وحسه الخاشع، يتلو ابن مركز مغاغة بالمنيا، الشيخ رضا رمضان السويفي آيات القرآن الكريم.. بمجرد أن تسمع تلاوته تتذكر نبرات الشيخ الراحل محمد صديق المنشاوي - عليه رحمة الله - التي أذهلت المستمعين بنقائها وإحساسها بمعاني الكلمات والآيات، والتي تنقل السامع إلى حالة روحانية فريدة.

وفي لقاء قديم ببرنامج "جولة في قرية" مع الشاب الأزهري، أحد حفظة القرآن الكريم بالمنيا في صعيد مصر، يحكي الشاب رضا رمضان كيف حفظ القرآن في سن 12 عاما ويراجع حفظه كاملا في 3 أيام، قبل إتمام دراسته لعلم القراءات وتخرجه في معهد القراءات بالمنيا:



ومع تميز صوت القارئ الأزهري وأسلوبه البديع في التلاوة، فضلا عن إتقانه علوم القراءات، اختارته قيادات الأزهر الشريف ليكون ضمن القراء الأئمة في صلوات العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، ومع تتابع نشر الصفحات الرسمية للازهر الشريف والجامع، عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرف المتابعون عن قُرب على صوت الشيخ السويفي، والذي شبهه كثير منهم بصوت الشيخ المنشاوي- رحمه الله.

شاهد.. برواية الإمام هشام عن الإمام ابن عامر الشامي، يتلو الشيخ رضا رمضان عبد الجواد، ما تيسر من سورة هود، من قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ [هود:٦٦].



وهنا.. تلاوة خاشعة مما تيسر من سورة الأعراف بصوت الشيخ رضا السويفي، برواية الإمام شعبة عن الإمام عاصم الكوفي، من صلاة التراويح بالجامع الأزهر، في الليلة الثامنة لشهر ⁧‫رمضان ‬⁩المبارك، يتلو من قوله تعالى: ﴿يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَآ ۗ إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَٰطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (الأعراف:٢٧)



وهنا يتلو الشيخ رضا السويفي آيات بينات من سورة المائدة، برواية الإمام ابن جمز عن الإمام أبي جعفر من صلاة التراويح بالجامع الأزهر في سادس ليالي شهر رمضان المبارك، من قوله تعالى ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

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