موعد أذان العصر ليوم الثلاثاء ودعاء النبي عند ختم الصلاة

كتب-مصراوي:

يقدم مصراوي مواقيت الصلاة لليوم الثلاثاء، الموافق 25 من فبراير 2025.

وحسب إمساكية الهيئة العامة للمواقيت والمساحة، يأتي موعد أذان العصر في تمام الساعة 3:25 م.

ومع تزايد البحث عن مواقيت الصلاة المختلفة يرصد مصراوي مواعيد الصلاة بشكل دوري ومحدث، وهو ما تجده في الرابط التالي: هنا

دعاء ختم الصلاة

أما الدعاء في ختم الصلاة، فقد ‏ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، أي بعد التشهد الأخير وقبل السلام ‏فعن أبي هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا فرغ أحدكم من التشهد ‏الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم، ومن عذاب ‏القبر ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال" رواه مسلم.

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة " اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ ‏بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم ‏والمغرم" متفق عليه.

وكذلك قراءة الدعاء بصيغة الجمع بغية شمول الأهل والمسلمين مستحبة ومطلوبة شرعاً.‏

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