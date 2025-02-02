بالفيديو| أمين الفتوى يوضح كيفية قضاء ما فات من صيام رمضان.. متصلة أم متفرقة؟

كتب- علي شبل:

كيف أقضي أيام رمضان التي فاتتني بسبب عذر هل يتم صيامها متتالية أم متفرقة؟.. سؤال تلقاه الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليرد موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده، أوضح فخر أن الواجب على من فطر أيامًا في رمضان بسبب عذر، مثل المرض أو السفر، هو قضاء هذه الأيام في أي وقت بعد رمضان.

وأكد أمين الفتوى، خلال لقائه بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أنه لا يوجد مانع من أن يصوم الشخص الأيام المفقودة في رمضان بشكل منفصل، لافتا إلى أنه لا يلزم أن تكون هذه الأيام متتابعة، فالله سبحانه وتعالى فرض الصيام نفسه، ولم يشترط أن يكون التتابع في القضاء كما هو الحال في الكفارة.

وتابع فخر: «الكفارة، مثل من يجامع زوجته في نهار رمضان عمدًا، يلزمه أن يصوم 60 يومًا متتابعة، أما بالنسبة لمن فطر لعذر، فيمكنه أن يقضي الأيام المفقودة بشكل منفصل، فالصيام في هذه الحالة ليس مشروطًا بالتتابع».

وأضاف: «إذن لا مانع من أن يصوم الشخص أيام القضاء منفصلة على فترات، طالما أن الهدف هو إتمام صيام الأيام التي فطرها بسبب عذر».

اقرأ أيضًا:

علي جمعة يوضح المراد من قول النبي "العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر"



