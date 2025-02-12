عالم سعودي: يجوز سجود التلاوة بالإيماء في السيارة وفي غير اتجاه القبلة

كتب- علي شبل:

أوضح الداعية السعودي الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم الإيماء بالرأس لمن لم يتمكن من تحقيق سجدة التلاوة، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: هل يصح سجود التلاوة بالإيماء في السيارة؟

وفي رده، قال العالم السعودي: نعم يصح، لكن لغير قائد السيارة، الذي يقود السيارة ينبغي ألا يسجد سجود التلاوة؛ لأن هذا يعرضه للخطر، ويعرض أيضًا من كان راكبًا معه في السيارة للخطر.

وأوضح الخثلان، في فتواه عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) أن سجود التلاوة مستحبٌّ وليس واجبًا، لكن من كان راكبًا مع السائق، وكان يقرأ آياتٍ من كتاب الله​​​​​​​، ومر بآية سجدةٍ، فإنه يومئ بالسجود؛ لأن سجود التلاوة ليس بصلاةٍ على القول الراجح، كما هو اختيار أبي العباس ابن تيمية وجمعٍ من المحققين من أهل العلم، فلا بأس أن يسجد بالإيماء، ولا بأس أن يسجد لغير القبلة.

اقرأ أيضًا:

يشك في زوجته ويريد إثبات جريمة الزنا في حقها.. وأمين الفتوى يرد منفعلاً (فيديو)

هل امتناع الزوجة عن إعطاء الزوج حقه الشرعي يبيح له اغتصابها؟.. علي جمعة يرد

فيديو- علي جمعة يوضح حكم إجبار الزوجة على المعاشرة الجنسية

تحصين قرآني يكفيك من كل شيء.. ينصح به عالم بالأزهر