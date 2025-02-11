هل يجوز عدم تبييت النية في صوم التطوع؟.. محمد علي يوضح

كتب- محمد قادوس:

هل يجوز عدم تبييت النية في صوم التطوع؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن صوم التطوع اختلف أهل العلم في اشتراط تبييت النية له على قولين:

الأول: قول الجمهور وهو عدم اشتراط ذلك. وإنما اشترطوا أن لا يكون قد حصل منافٍ للصوم من لدن طلوع الفجر إلى وقت إنشاء نية الصوم. واستدل هؤلاء بحديث عائشة في صحيح مسلم والسنن قالت: دخل عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. ثم أتانا يوماً آخر فقلنا يا رسول الله: أهدي لنا حيس، فقال: "أرينيه فلقد أصبحت صائماً" فأكل.

ونقل النووي عن القاضي وغيره أن هذه الرواية للحديث مفسرة للروايات الأخرى ومبينة أن هذا وقع في يومين لا في يوم واحد. ثم قال: "وفيه دليل لمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل الزوال..".

القول الثاني في مسألتنا: اشتراط تبييت النية في الفرض والنفل على حد السواء، وهو قول المالكية، ومروي عن بعض السلف، ودليلهم ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه، وأصحاب السنن عن أم المؤمنين حفصة -رضي الله تعالى عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي رواية: من لم يبيت الصيام.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم اشتراط تبييت النية في صوم التطوع.