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بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم تطويل وتضفير الشعر عند الرجال.. هل يجوز شرعًا؟

11:59 ص الجمعة 31 يناير 2025

دار الإفتاء المصرية

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كتب- علي شبل:

كشف الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم تطويل وتضفير الشعر للرجال، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما حول حكم الشرع في شاب يريد تطويل الشعر وعمله ضفائر؟.

وفي رده، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أمس الخميس أن تطويل الشعر لا حرج فيه، وأنه أمر مشروع في ذاته، ولكن يجب مراعاة العرف والعادات الاجتماعية في المكان الذي يعيش فيه الشخص، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره أطول من شحمة أذنه، وكان ذلك مقبولًا في زمانه.

وأضاف أنه إذا كان ربط الشعر أو تطويله يتسبب في التنمر أو إثارة الانتباه غير المرغوب فيه، ينبغي أخذ هذه الأمور في الحسبان والحرص على مراعاة العرف الاجتماعي، على الرغم من أنه ليس كل ما هو مباح يُشترط أن يُفعل، فيجب أن يتفادى الشخص تصرفات قد تثير اعتراضات أو تضطره إلى صدامات مع البيئة المحيطة به، سواء كانت أسرة أو مجتمع.

وأوصى بأن الشخص يجب أن يكون مرنًا في فهم أن ليس كل شيء مباح يجب أن يُفعل في كل الظروف، ينبغي أن يكون هناك توازن بين الحريات الشخصية واحترام العادات الاجتماعية التي يعيش فيها.

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دار الإفتاء المصرية الدكتور أحمد عبد العظيم أمين الفتوى
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