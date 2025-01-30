د. عصام الروبي: هذا هو المفهوم الحقيقي والصحيح للرزق

كتب-محمد قادوس:

أكد الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، أن الرزق ليس ما يملكه الانسان، وإنما ما ينتفع به، مشيرًا إلى أن هذا هو المفهوم الحقيقي لمعنى الرزق.

وأشار العالم الأزهري إلى بعض المفاهيم الخاطئة التي يفهمها كثير من الناس بأن الرزق الذي يكون في يديه فهذا خطأ لأنه ليس كل ما في يد الإنسان يكون رزقا له.

وقال الداعية الإسلامي إن كثيرًا من الناس لديهم أموال لا تعد ولا تحصى ويظن هذا الشخص أن أرصدته البنكية مثلا هي رزقه وحده دون غيره وهنا نقول طالما لم تنتفع بها فليست رزقا لك بل رزق غيرك وأنت حارس لها

وأضاف الروبي، عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: أن الرزق هو ما انتفع به الشخص وليس مما ملكه، مشيرًا إلى أن كثيرا منا رزق بالولد، متسائلا في هذا الأمر وقال هل كل الأولاد يكونون رزقا؟ ، مجيبًا لا بالعكس لأنه يوجد أولاد قال عنهم ربنا في سورة التغابن،" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".

ويقول الله-تعالى-في سورة التوبة،" فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ".

وأكد الداعية أن الرزق الحقيقي أن يكون لدى العبد ولد صالح ينتفع به في الحياة الدنيا وبعد مماته فهو أثره الطيب يكون في موازين حسناته إن شاءالله تعالى

، فالرزق الحقيقي يكون بزوجة صالحة مؤدبة ومطيعة، الرزق الحقيقي محبة للناس وحب الناس لك ، والرزق الحقيقي حينما يكون العبد آمنا في وطنه ومعافًا في بدنه.

واستشهد العالم الأزهري بحديث يرويه سَلَمَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِحْصَنٍ الخَطْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا".

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