د. عصام الروبي يوضح بعض من علامات حسن الخاتمة

كتب-محمد قادوس:

قال الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، عن حسن الخاتمة بأنها مسك الختام لعبده المؤمن ليلقى ربًا كريمًا راضيًا عنه في الدنيا قبل أن يفارقها هذا العبد ساعة الموت.

واستشهد الداعية الإسلامي بقول الله-تعالى-في سورة القيامة،" وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ".

وأضاف الروبي عبر فيديو نشرة عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: هناك علامات لحسن الخاتمة وعلامات ايضًا لسوء الخاتمة، فمن علامات حسن الخاتمة عند الموت" عرق الجبين" فالعبد المؤمن حين يموت يعرق جبينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" يموت المؤمن بعرق الجبين".

وأوضح العالم الأزهري أنه من علامات حسن الخاتمة ايضًا" النطق بالشهادتين عند الموت"، وهذه شرافة كبيرة للمؤمن، مستشهدًا في ذلك بحديث ورد عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ".. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، قال الألباني.

وأيضا من علامات حسن الخاتمة الموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه " ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة عذاب القبر".

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