الحكمة من تسمية الجنة بـ"رحمة الله" فى القرآن.. رئيس جامعة الأزهر يجيب

كتب- محمد قادوس:

تحدث الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن الحكمة من تسمية الجنة بـ"رحمة الله" فى القرآن الكريم، قائلا:" الله تعالى يقول فى كتابه العزيز :" وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" وتعنى رحمة الله أى الجنة.

وأضاف داود، خلال حلقة برنامج "بلاغة القرآن والسنة"، المذاع على قناة "الناس": أن الله تعالى عبر عن الجنة بأنها رحمة الله، وهذه الآية الوحيدة التى قالت ففى رحمة الله، حتى يشير إلى معانى جليلة والتى من أهمها ان الجنة هى رحمة الله سبحانه وتعالى وممتلئة برحمته، وحيثما نظرت وجدت آثار هذه الرحمة مليئة وموجودة فى كل مكان".

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن الآية تعبر وكان الإنسان مغموس فى رحمة الله ومحاط بها، فلا ذكر هنا للجنة وإنما الذكر للشئ الموجود فى الجنة والذى لا تخطأه العين أبدا وهو رحمة الله سبحانه وتعالى".