استأجرت شقة وتركتها عامين فهل أنا ملزم بالإيجار شرعًا؟.. عالم أزهري يجيب

كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالا من مستمع يقول في رسالته: استأجرت شقة للسكنى مدة زمنية قدرها خمسة أعوام وقبل انقضاء هذه المدة بسنتين بنيت بيتا فانتقلت إليه، فهل يطالبنى صاحب هذه الشقة بأجرة السنتين المتبقيتين؟.

وفي رده، أوضح العالم الأزهري أن العقود على قسمين:

١ـ عقود لازمة

٢ـ عقود جائزة

ومن العقود اللازمة: عقد الإجارة، فإنها متى ما انعقدت صحيحة ترتب عليها تمليك المؤجر للأجرة، وتمليك المستأجر المنافع، كما أنه لا يصح فسخها إلا بعد انقضاء مدتها أو قيام المستأجر بالمنفعة التى استؤجر لها.

وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين: إن الذى استأجر شقة ليسكنها مدة معينة ثم وسع الله عليه ببيت بناه أو اشتراه أو ورثه فتحول للسكنى فيه وأخلى الشقة التي استأجرها قبل انقضاء مدة الإقامة وترك الانتفاع بها اختيارا منه، لم تنفسخ الإجارة ولم تنته إلا بانتهاء المدة المحددة لها، ودفع الأجرة لازم له حتى انتهاء مدة التأجير كما أن ملكه للسكنى لهذه الشقة غير زائل عن هذه الشقة لأن عقد الإجارة لازم من الطرفين فلم يملك أحدهما فسخه وإن فسخه لا يسقط العوض الواجب عليه.

وأضاف لاشين أن الكرة الآن فى ملعب مالك الشقة، إن شاء ألزمه بالأجرة حتى تنتهي المدة المتفق عليها، وإن شاء أحله من دفع الأجرة ويكون ذلك منه قبولا بفسخ الإجارة لتعود منافعها إلى مالكها فيؤجرها المدة المتبقية لمن يشاء.

وختم لاشين فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: لا يصح لمالك الشقة طالما أن المستأجر أخلاها وسكن بيته، وكان ملتزما بدفع الأجرة المتفق عليها أن يؤجرها لأخر قبل إنقضاء مدة الإجارةالاولى، لأن المستأجر الاول لا يزال مالكا منفعة سكناها، وإلا كان أكلا أموال الناس بالباطل.. والله أعلم

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