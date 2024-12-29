طفل يشتكي والده على الهواء ماشوفتهوش من 5 سنين غير مرتين .. وداعية ينصح الأب

كتب-محمد قادوس:

تلقت الإعلامية دعاء عامر، مكالمة هاتفية من متصل عمره 8 أعوام، ويشتكي من سوء معاملة والده له، ويقول أنا دلوقتي بابا كل ما ارن عليه بيرد بس بيكلمني باسلوب مش كويس، وقبل كدة رنيت عليه شتمني، أنا ومماتي بنحاول نتواصل معاه بس هو مش حابب ولما بتصل بيه وبقوله إزيك يا بابا عامل أيه وحشتني، يرد يقولي الله يسهلك يا حبيبي، ولما بسألة ما بتسألش عليا ليه، يقولي أنا عمري ما هسأل عليك طول ما إنت قاعد مع مامتك".

وأجاب الشيخ أحمد المالكي، الداعية الإسلامي موجها نصيحة لكل أب، قائلًا: أنت يوم ما تزوجت أخدت العهد بينك وبين ربنا-سبحانه وتعالى-أنك تحافظ على الزوجة، فلما حصل المفارقة فالأصل أن الفراق يكون بإحسان، والإحسان هو ما يتبعه بعد الطلاق، وطالما فيه أولاد فالأصل أن ما يخونش العهد مع الله ورسوله، فبعد أن استرعاك الله هذه الرعية، فما ينفعش أنك تخون وتضيع الأمانة، والحساب هيكون عسير لأن ده معناه ان ربنا نزع الرحمة من قلبك".

وأضاف المالكي خلال إحدى حلقات برنامج" ببيت دعاء" المذاع على قناة" تن": أن الرحمة التي من المفترض أن تكون في قلب أب هذا الطلفل تبدلت إلى قسوة، وانطبق عليه قول الله- سبحانه تعالى-"ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ".

وأوضح الداعية الإسلامي لو سمحت لو فيه مشاكل بينك وبين طليقتك طلع ابنك من الموضوع، وحاول قدر الإمكان إبعاد الابن عن هذه المشاكل، وتتقي الله.

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