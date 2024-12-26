"يريد تطليق زوجته لأن تليفونها كله فيديوهات إباحية".. الشيخ أحمد خليل يوضح الحكم

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ أحمد خليل من علماء وزارة الأوقاف، على سؤال حول زوح يريد أن يطلق زوجته والسبب إن تليفونها كله رسايل وفيديوهات إباحية" فما الحكم.

وقال الشيخ أحمد خليل، خلال تصريحات خاصة: على الزوج أن يحافظ على الحياة الزوجية بعيدا عن الطلاق، فبدلا من أن يفكر الزوج في الطلاق عليه أن يفكر في إيجاد حل لهذه المشكلة بما يتناسب مع خطورة الموقف، وذلك بالترهيب من خطورة هذه الأشياء أو مشاهدتها، فليس كل مشكله بين الزوجين تحل بالطلاق، وانما يكون الطلاق إذا استحالت العشرة ولم تسجيب الزوجه للنصح والإرشاد والتوعيه المستمرة وليست من أول يوم، وانما يحتاج الزوج الى اتخاذ القرار المناسب بعد أن يقدم النصح والإرشاد والتحذير من مخاطر الأمر وإعلام الزوجه إن لم تفعل كانت النهايه بالطلاق".

واضاف:"وجعلت الشريعة الإسلامية الطلاق آخر الحلول بين الزوجين، وجعلته متدرجا بثلاث طلقات؛ قال تعالى: { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }، وشرع الإسلام الرجعة بعد الطلاق الأول، والطلاق الثاني؛ لعل الحال بين الزوجين يستقيم بعد الطلاق، ويحصل التذكر بمرارة الفراق".