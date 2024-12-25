ما المواصفات الشرعية المطلوب توافرها في المؤذن؟.. المفتي نظير عياد يوضح

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن الأوصاف المطلوب شرعًا توافرها في المؤذن، وذلك خلال رده على سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية من شخص يقول: هل يوجد أوصاف حددها الشرع الشريف للموذن؟

في رده، أوضح فضيلة المفتي الأوصاف المطلوب شرعًا توافرها في المؤذن لجماعة المسلمين في المسجد، وهي: أن يكون ذَكَرًا، مسلمًا، عاقلًا، عالمًا بمواقيت الصلاة من خلال الوسائل الدالة عليها، والتي تعتمد على فهم علماء الفَلَك والمختصين وتطبيقهم في ضبط المواقيت وفقًا للعلامات الشرعية والمعايير الفلكية الدقيقة، كالساعة الزمنية، والنتيجة الورقية، والتطبيقات الإلكترونية وغيرها، وأن يكون عدلًا معروفًا بين الناس بالتقوى والأمانة، كما يُستحب فيه أن يكون ذا صوتٍ حسنٍ.

وأضاف عياد، في بيان فتواه، عبر بوابة الدار الرسمية، أن هذا ما لم يكن للمسجد مؤذنٌ راتبٌ موجودٌ -أو مَن يُنيبه في إطار ما تسمح به اللوائح والقوانين- بعد دخول الوقت، فإن كان للمسجد مؤذنٌ راتبٌ فإنه لا يزاحمُه غيرُه في الأذان، ولا يؤذن إلَّا إذا أَذِنَ له.

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