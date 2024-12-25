علي جمعة: هناك شروط حتى تكون عبداً محباً لله تعالى

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن كيفية تحقق محبة العبد لله سبحانه وتعالى، قائلًا إن تلك المحبة لها مفتاح وشروط.

استشهد فضيلة المفتي الأسبق بقول الله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ}، ويقول جمعة: وضع هنا- سبحانه وتعالى- مقياسًا ومعيارًا للحب، الحب قد يكون دعوى مجردة عن دليل؛ ولابد من كل قضية أن يكون لها دليل حتى تكون صادقة، فعندما تقول إني أحب الله.. هذه قضية؛ بتخبر عن نفسك بحب الله..

وأضاف جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: ما شكل هذا الحب؟ ميل في القلب، عطف في القلب.

وهذا الحب ما مقياسه؟ تحب أن تنظر إليه {لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ}..

تحب أن تكون في معيته، والله سبحانه وتعالى وضع شروطًا حتى تكون في معيته، ووضحها في القرآن الكريم، حيث بيَّن ما يحبُّه الله وما لا يحبُّه؛ فقال تعالى:

{وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ} فلا تكن مفسدًا وتدَّعي أنك تحب الله.

{وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} يجب أن تكون من المحسنين.

{إنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} يجب أن تتوكل على الله

{وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} فلا تكن مسرفًا، لأن الإسراف ينافي محبة الله....

وهكذا- يقول جمعة- يتبين أن الحب الذي نسبه الله سبحانه وتعالى في القرآن إنما نسبه لك أنت حتى تبتعد عن ما لا يحب وتقترب مما يحب، ومفتاح هذا كله {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ}.

ونصح الدكتور علي جمعة: إذا أردت أن تكون محبوبا لله وأن تظهر حبك لله؛ فعليك أن تتبع سيدنا رسول الله ﷺ.

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً}.

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}.

{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ}.

وختم جمعة، قائلًا: إذن، دعوى الحب دليلها الاتباع.

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