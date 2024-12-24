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هل يكره وضع الدفايات الكهربائية أمام المصلين؟.. عالم سعودي يوضح

08:16 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

أرشيفية

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كـتب- علي شبل:

تلقى العالم السعودي الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سؤال من أحد متابعيه يقول: ما حكم وضع الدفايات الكهربائية أمام المصلين؟

وفي رده، قال العالم السعودي: تُكره الصلاة أمام النار؛ لما في ذلك من التشبه بالمجوس عُباد النار، لكن الدفايات التي تكون في المساجد هذه ليس فيها نار، وإنما طاقة كهربائية فقط، فلا بأس بها، ولو كانت في قبلة المصلين.

وأضاف الخثلان، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس": وأما الدفايات التي تكون ذات لهب، فهذه مثل الصلاة أمام النار، لكن فيما أعلم أن هذه لا تكون في المساجد، ربما تكون في بعض المخيمات، وأما في المساجد فهي دفايات ذات طاقة كهربائية، وهذه لا بأس بوضعها أمام المصلين، لكن لو افترضنا وجود دفايات ذات لهب، يعني: إذا كنت ترى النار تخرج من هذه الدفايات، فيُكره أن تُوضع أمام المصلين؛ لما في ذلك من التشبه بالمجوس، ولا بأس بأن تُوضع عن اليمين، أو عن اليسار، أو من الخلف.

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