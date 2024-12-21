محمد على يوضح حكم من تيمم مخافة خروج وقت الصلاة؟

كتب-محمد قادوس:

حكم من تيمم مخافة خروج وقت الصلاة ؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده الذي عليه الأكثرية من أهل العلم أن الشخص إذا وجد الماء وخشي باستعماله خروج وقت الصلاة أنه يتوضأ، حتى لو خرج وقت الصلاة، ورجح بعض المالكية أنه يتيمم، وبه قال زفر من الحنفية.

جاء في البحر الرائق لابن نجيم الحنفي قوله: لا لفوت جمعة ووقت ـ أي لا يصح التيمم لخوف فوت صلاة الجمعة وصلاة مكتوبة، وإنما يجوز التيمم لهما عند عدم القدرة على الماء حقيقة، أو حكما وفيه خلاف زفر كما قدمناه. انتهى

كما جاء في المغني لابن قدامة: وإذا كان الماء موجودا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت لم يبح له التيمم ـ سواء كان حاضرا، أو مسافرا ـ في قول أكثر أهل العلم. انتهى.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن الحطاب المالكي قال في مواهب الجليل: والقول بالتيمم إذا خاف خروج الوقت رواه الأبهري عن مالك على ما نقله المازري وغيره وهو مذهب ابن القصار وعبد الوهاب وغيرهما من العراقيين واختاره التونسي وابن يونس قائلا هو الصواب، قال في التوضيح: وهو مقتضى الفقه وشهره ابن الحاجب، قال في التوضيح : ولا أعلم من شهره ـ قلت: يكفيه من القوة اختيار من ذكرنا والقول بأنه يتوضأ عزاه ابن يونس لبعض علمائنا وابن عرفة لبعض القرويين وقال في التوضيح حكى في النكت عن بعض الشيوخ أنه لا يختلف في استعمال الماء لمن هو بين يديه ولأجل ما ذكره هؤلاء من نفي الخلاف قوي هذا القول عند المصنف, والله أعلم حتى سوى بينه وبين القول الأول مع قوته، والراجح هو القول الأول وأقامه اللخمي وعياض من المدونة. انتهى.

وأوضح الداعية على القول الذي يبيح التيمم خشية خروج وقت الصلاة يكون الإنسان قد أخل بشرط الصلاة مع القدرة على تحصيله، ومن كان كذلك فصلاته باطلة تجب إعادتها عند الجمهور.

وعلى القول الآخر بجواز التيمم خشية خروج وقت الصلاة، فالصلاة صحيحة ولا إعادة عليه، لأنه دخل الصلاة بوجه جائز.

والله أعلم.

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