محمد على يوضح حكم شوي السمك وهو حي؟

كتب-محمد قادوس:

ما حكم شوي السمك وهو حي؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده لا يجوز أكل السمك وهي حي أو طبخه وهو حي، لما فيه من تعذيب السمك من غير حاجة إلى ذلك ، وهذا ـ في الغالب ـ فعل المترفين، أو الجهلة الذين ماتت الرحمة في قلوبهم.

قال النووي رحمه الله:" لو ابْتَلَعَ سَمَكَةً حَيَّةً أَوْ قَطَعَ فِلْقَةً مِنْهَا وَأَكَلَهَا أَوْ ابْتَلَعَ جَرَادَةً حَيَّةً أَوْ فِلْقَةً مِنْهَا فَوَجْهَانِ (أَصَحُّهُمَا) يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ " انتهى من "المجموع".

وروي عن مالك رحمه الله، إباحة ذلك دون كراهة، قال في مواهب الجليل: وسئل مالك عن الحوت يوجد حيا أيقطع قبل أن يموت؟ قال: لا بأس به، لأنه لا ذكاة فيه، وأنه لو وجد ميتا أكل، فلا بأس به أن يقطع قبل أن يموت، وأن يلقى في النار وهو حي فلا بأس بذلك.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أنه يميل إلى كراهة ذلك، لما فيه من تعذيب للكائن الحي، والله عز وجل أمرنا بالرحمة، ورسوله صلى الله عليه وسلم قال فيما روِّينا بالإسناد المتصل: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

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