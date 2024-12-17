خلعت زوجي للمرة الثالثة ويريد أن يعقد عليّ من جديد فما رأي الشرع؟.. عالم أزهري يجيب

كـتب- علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من سيدة تقول في رسالتها: خالعت زوجي مرتين وفي كل مرة يعيدني إلبه بعقد ومهر جديدين، ثم خالعته للمرة الثالثة، ويريد أن يعقد عليّ من جديد.. فهل له ذلك؟.

وفي رده، كشف لاشين عن الرأي الشرعي في تلك المسألة، موضحا أن أهل العلم وأهل الذكر اختلفوا في كون الخلع طلاقا، أو فسخا، وكلا الرأيين له من الأدلة الشرعية التي تدل على وجاهته وقوته، وهي كلها أدلة صحيحة مما يجعل أن تصويب أحد الرأيين لرأيه والتعصب عنده، والتمسك به، وتسفيه الرأي الآخر والطعن فيه، وتخطئة ذويه أمر غير صحيح شرعا.

واستدرك لاشين، قائلًا: لكن الذي جدّ في الأمر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 تبنّى الرأي القائل بأن الخلع طلاق بائن وليس فسخا، وحكم الحاكم في المسائل الخلافية يرفع الخلاف ويجعل المسألة ذات رأي واحد.

وعلى ضوء ما سبق، يختم لاشين فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: نقول للسائلة ليس لزوجك أن يعقد عليك بعد الخلع للمرة الثالثة بل ينطبق عليكما قول الحق عز وجل:(فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره)؛ لأن الخلع طلاق وليس فسخًا.. والله أعلم.

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