محمد على يوضح حكم ثقب الأنف عند المرأة للزينة؟

كتب-محمد قادوس:

حكم ثقب الأنف عند المرأة للزينة؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أنه يجوز فعل ذلك بشرط عدم ترتب عليه ضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم:" لا ضرر ولا ضرار"، وهو في حكم ثقب الأذن،

فيجوز ثقب آذان البنات؛ لأن فيه منفعة وزينة، وكان يفعل في زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- وجرت به العادة إلى يومنا هذا من غير نكير. وهو معتمد مذهب الشافعية.

وأضاف علي في رده لمصراوي: إذا كان في ثقب أنف المرأة لوضع حلق، تشبه بالفاسقات أو كان له علاقة بطقوس وثنية، كما هو الحال عند الهندوس، فإنه لا يجوز، بل يرقى إلى الشرك إذا قصد به التشبه بهم في بعض طقوسهم ومعتقداتهم الباطلة.

وأوضح:" لكن إن قصد به الزينة للزوج فجائز، فالنساء كن ينزعن حليهن من آذانهن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعلوم أن الحلي الذي يوضع في الآذان يقتضي أن تكون مثقوبة، فلو كان ذلك منهيّاً عنه لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا أيضاً بأن فيه سد حاجة فطرية عند المرأة وهي التزين، ولأن الألم الذي يحصل نتيجة الثقب خفيف جداًّ.

وينبغي أن ننبه على أنه لا يجوز للمرأة إظهاره لغير الزوج ومحارمها لما فيه من مفاسد وفتنة للرجال.

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