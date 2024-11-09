للمرة الأولى.. شيخ الأزهر يشارك في قمة المناخ COP29 بأذربيجان

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن المركز الإعلامي للأزهر، مشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في افتتاح الدورة الـ 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29 المنعقدة في الفترة 11 - 22 نوفمبر الحالي، وذلك لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف.

وتأتي المشاركة بناءً على دعوة رسمية وجهها الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، خلال لقاء فضيلة الإمام الأكبر في مشيخة الأزهر بالقاهرة في شهر يونيو من العام الحالي.

ومن المقرر أن يلقي شيخ الأزهر كلمة مهمة تتناول موقف الإسلام من قضية الحفاظ على البيئة وأزمة تغير المناخ، وسبل الاستفادة من صوت الدين في تعزيز دور قادة ورموز الأديان لرفع الوعي بهذه الأزمة والعمل على إيجاد حلول لهذه القضية الخطيرة التي تهدد الحياة على سطح الكوكب.

كما من المقرر أن يلتقي فضيلة الإمام الأكبر، على هامش المشاركة، بعدد من المسئولين ورجال الدين والفكر والثقافة، بهدف توحيد الرؤى وتفعيل الجهود المشتركة في مواجهة التحديات العالمية وفي مقدمتها قضايا المناخ وما يشهده عالمنا اليوم من حروب وصراعات.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك شيخ للأزهر في قمة الأمم المتحدة لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ COP، حيث يولي فضيلته اهتمامًا كبيرًا بأزمة التغيرات المناخية كونها أحد القضايا التي تمثل تحديًا عالميًا لطالما تأثرت جراء ملايين البشر حول العالم وبخاصة من الفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا واللاجئين والمشردين ومن فقدوا السكن والمأوى.

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