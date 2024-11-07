ماذا تقول لو طرح طفلك هذا السؤال؟.. 5 أسئلة عن الله والملائكة والجن والرد عليها

كـتب- علي شبل:

كثيرا ما يطرح الأطفال على آبائهم وأمهاتهم الكثير من الأسئلة الوجودية، تتعلق بالدين والعقيدة، كأن يطرح أحدهم السؤال عن شكل الله سبحانه وتعالى، وأين الله عز وجل، وكذلك أسئلة عن الجن والملائكة وما هو شكلهم.. أسئلة مفاجئة قد لا يسعف الذهن في الرد عليها.. في التقرير التالي يرصد مصراوي أبرز 5 أسئلة قد يطرحها طفلك وكيف ترد عليها:

1- أين الله؟

سؤال قد يفاجئ به بعض الأطفال آباءهم، الإجابة المُثلى كشف عنها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، قائلًا إن من ثوابت عقيدتنا أن الله تعالى لا يحويه مكان ولا يحدّه زمان؛ لأن المكان والزمان مخلوقان، وتعالى الله سبحانه أن يحيط به شيء من خلقه، بل هو خالق كلِّ شيء، وهو المحيط بكل شيء.

واستشهد علام، في فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، بقول الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: "مَنْ زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك؛ إذ لو كان في شيء لكان محصورًا، ولو كان على شيء لكان محمولًا، ولو كان من شيء لكان مُحْدَثًا".

2- من خلق الله؟

سؤال سبق أن ناقشه الداعية الدكتور عمرو خالد، في حلقة سابقة من برنامجه "الفخ"، المذاع عبر قناته علي يوتيوب،"، قائلًا: "السؤال في ذاته خطأ، فالحديث عن الخالق لا يستقيم معه السؤال عن خالقه، فإما خالق وإما مخلوق، فمثلًا عندما ترى سيارة هل تتوقع أن صانعها هو مثلها؟ بالطبع مختلف عنها، وبهذا هو خالق، فمواصفات الصانع لا تنطبق على المخلوق، فلو افترضنا أن الله خلقه أحد آخر، فيصبح حينها مخلوقًا، والآخر خالقاً، كما أنه بفرض ذلك لماذا لم يعلن خالق الله عن نفسه؟ والله جل وعلا أعلن عن نفسه، فقال تعالى: "شهد الله أن لا إله إلا هو"، فهناك على مدار تاريخ الكون واحد فقط ادعى أنه الله، وغرق وهو فرعون.

وتابع خالد: "بالعقل والمنطق هو الله، والخالق إذا كان مخلوقًا لا يصبح خالقًا بل مخلوقًا، فالله الخالق، هو الذي أوجد كل المخلوقات، قال الله تعالى: (قل هو الله أحد) .. لا يمكن أن يكون هناك إله آخر! (لم يلد ولم يولد) لأنه خالق لا يمكن أن يكون مخلوقًا، (ولم يكن له كفوًا أحد) لا يوجد أحد يمكن أن يكون خالقًا إلا الله وجميع الكائنات والوجود مخلوقة".

3- ما هو شكل الملائكة؟

الطريقة المُثلى للرد على سؤال الأطفال الشائع للآباء بشأن هيئة الملائكة، كشف عنها الدكتور طاهر زيد، مدير وحدة الحوار بـ دار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية سابقة ببرنامج "البيت" عبر قناة "الناس"، قائلًا إن سؤال الأطفال عنما شكل الملائكة، يعتبر من الأسئلة الوجودية، التي يسألها الأطفال كثيرا ليتصوروا شكل الدين.

وأضاف: "الايمان بالملائكة من أركان الإيمان، فالملائكة خلقت من نور، وهى تجلٍّ لنور الله، فكلما أطاع العبد الله تعالى أصبح قريباً من الملائكة".

وتابع مدير وحدة الحوار بـ دار الإفتاء: "الملائكة أحيانا تتشكل بشكل معين بأمر من الله سبحانه وتعالى، كما كان يأتي سيدنا جبريل عليه السلام، على شكل بنى آدم، وبعض الآثار والأحاديث تقول إن الملائكة لها أجنحة".

4- هل الجن يتكاثر ويموت وأين يدفن؟

ضمن أسئلة الأطفال البريئة والمثيرة، رد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال حير طفلة تقول فيه: هل الجن يتكاثر مثل البشر ويموت، وهل يدفن في المقابر؟.

وقال فضيلة المفتي السابق، خلال حلقة سابقة من برنامجه "نور الدين"، الذي عرض على القناة الأولى خلال شهر رمضان الماضي، إن الجن مثل البشر في الزواج والتناسل والحياة والموت والتكاثر، وضررهم متوقع، وظهورهم وارد لقدرتهم على ذلك.

وأضاف جمعة أن الجن لا يتوفي ولا يُدفن في المقابر؛ لأنه مخلوق من النار ويتبخر عندما يموت.

5- إيه فايدة الصيام غير الجوع والعطش؟

الرد على هذا السؤال، كشف عنه الشيخ رمضان عبد الرازق، من علماء الأزهر الشريف، قائلًا إن الصيام فريضة من الله ليختار عباده الصالحين، وهو عبادة ومدرسة تعلمنا تقوى الله وإتقان العمل وإحسانه، فالصائمون ثلاثة أقسام وهم صيام الممتنعين وهو الامتناع عن الطعام والشراب وربما ينظر نظرة حرام وأحيانا يكون ليس له أجر إلا الجوع والعطش، أما صيام المتقين فهو الصيام الأخلاقي من صامت عينه وجوارحه عن الحرام، والنوع الأعلى هو صيام المحسنين وهو أن تعبد الله كأنك تراه.

ولفت عبدالرازق، في رده عبر مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أن الصيام أنواع روى الشيخان عن أبي هريرة قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"، وحديث آخر "ربَّ صائمٍ ليسَ لَه من صيامِه إلَّا الجوعُ وربَّ قائمٍ ليسَ لَه من قيامِه إلَّا السَّهرُ".

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