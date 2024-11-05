عالم أزهري: مروج الشائعات يرتكب كبيرة من الكبائر

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه يكثر في هذا الزمان الشائعات والأخبار الكاذبة.

وأكد أحد علماء الأزهر الشريف أن الكلمة أمانة وعلى الإنسان تحرى الصدق في كل كلمة يقولها، حتى مجرد المنشور على السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن النبي-صلى الله عليه وسلم-علمنا أن الناس تقسم على أصناف وهم الصادق والكاذب.

وأضاف رضا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" السادسة"، المذاع عبر فضائية" الحياة": أن مروج الشائعات هو مرتكب كبيرة من أعظم الكبائر عند الله، ولهذا جاء في القرآن الكريم ما يؤكد ذلك، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة الحجرات "ييَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".

وتابع: السوشيال ميديا من منطوق اللسان، المنشور الكاذب كلام مكتوب ينال من أعراض الناس والأوطان، ومن ينشر خبرًا كاذبًا نشره حتى غيره فهو مشارك فى الأمر، لذا يجب على الجميع في ظل هذا الانفتاح الثقافي الذي نشهده عدم تداول الاخبار دون التحقق من صحتها قدر المستطاع".

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