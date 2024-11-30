هل يجوز الدعاء بأمر مستحيل حدوثة؟.. داعية إسلامي يُجيب

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ مصطفى ثابت، الداعية الإسلامي، على كل مسلم أن يعلم أن الدعاء بالمعجزات حرام، ويعتبر إساءة أدب مع الله- سبحانه وتعالى-، ونوع من أنواع التعدى فى الدعاء.

وأضاف ثابت، خلال حلقة برنامج "نجاة"، المذاع على قناة "الناس"، أن الدعاء بالمعجزات هو أن يدعو المسلم بشئ خارق للكون والطبيعة، كالذى يدعو بأن يطير فى الهواء أو يمشى على المياه، أو أن يدعو طالب بالنجاح ويكون من الأوائل وهو لم يذاكر، أو أن بعض الناس يدعون للانتصار على الأعداء دون أن يأخذوا بأسباب النصر.

ولفت الداعية الإسلامي إلى أن الحكمة من تحريم هذا الدعاء، هو أن الله تعالى بنى الدنيا على قانون الأسباب، وجعل هذه المعجزة للأنبياء فقط، كى يظهر للناس صدقهم، ولكن من يطلب من الله أن يجعل المعجزات والخوارق هى النظام الطبيعى الذى تسير عليه السنن الكونية فى العالم، كأنه يعارض حكمة الله وأن يطلب منه تغير حكمته وسنته.



