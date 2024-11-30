عضو بالأزهر للفتوى: الشائعات مصدر تدمير للإنسان وأسرته ومجتمعه

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإنسان هو عبارة عن كلمة، وهذه الكلمة تحمل أهمية كبيرة عند الله- سبحانه وتعالى-، فبكلمة واحدة يدخل الإنسان الجنة، وبكلمة أخرى يدخل النار، الكلمة تُستخدم في الزواج والانفصال، كما أنها تُعبر عن مشاعر الإنسان وتؤثر على نفسيته، بالكلمة أقيمت دولاً وهدمت أخرى وقد تُغير الكلمة مجرى حياة البشرية.



وأضاف عرفة، خلال لقائه ببرنامج" صباح الخير يا مصر" المذاع على" القناة الأولى المصرية": أنه يجب على الإنسان أن يتأمل في الكلام الذي يقوله، متابعا: كان العرب في الماضي يقولون: «تحدث حتى اعرف من أنت».. فالإنسان مخفي وراء لسانه، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه، مشيرا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وفي اللفظ الآخر: لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه.

وتابع: كان العرب يقولون رب جرح كلام أوجع من ضرب الحسام (السيف)، لأن الكلمة تؤثر على النفوس، فمثلا حينما يشاهد الإنسان خبرًا مفزعا تجد أن ضربات القرب زادت وضغط الدم ازداد مع سماع الخبر، على العكس لو الانسان سمع خبرا مفرحا، تجده مرتاحا لهذا الخبر، بالتالي الكلمة تؤثر على نفسية الانسان وعلى صحته.

ولفت إلى أن الشائعات مصدر تدمير على ذات الانسان وعلى من حوله من أسرة ومجتمع، قال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.