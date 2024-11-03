"معصية كبيرة فى حق الله".. أمين الفتوى يوضح حكم الخيانة الزوجية وما تفعله المرأة إذا خانها زوجها

كتب - علي شبل:

أكد الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الخيانة الزوجية تعتبر معصية كبيرة في حق الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أنها لا تقتصر على مجرد خيانة الثقة بين الزوجين، بل تمتد لتشمل الذنوب التي يتحملها المخطئ في حق الله.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الخيانة تكون أشد خطورة عندما يتم استغلال الثقة بين الزوجين، مما يزيد من صعوبة الأمر.

وتحدث فخر عن أهمية التوبة والندم عند الشخص الذي ارتكب المعصية، مؤكدًا أن التوبة الصادقة تحتاج إلى نية صادقة في الرجوع إلى الله وعدم العودة إلى الذنب، مشيرا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عسى أن يتوب فيتوب الله عليه"، داعيًا للزوج في هذه الحالة أن يتحلى بالصبر ويطلب الأجر من الله.

وأوضح أن الزوجة تواجه خيارين: إما أن تصبر وتحتسب وتحاول إصلاح العلاقة من أجل أطفالها، أو أن تختار الطلاق إذا لم تتمكن من الاستمرار، وأن الحقوق المادية بين الزوجين يجب أن تُحسم بالاتفاق بين الطرفين، مشددًا على ضرورة معالجة هذه القضايا بروح من التعاون والاحترام المتبادل.

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