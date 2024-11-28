قلب الرداء.. شاهد إحياء سنة نبوية في صلاة الاستسقاء بالحرمين الشريفين (فيديو وصور)

كـتب- علي شبل:

تلبية لدعوة السلطات السعودية، أدى المصلون اليوم صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وسائر مساجد المملكة.

وتقام صلاة الاستسقاء عند حدوث الجدب وانقطاع المطر وشدة حاجة الإنسان والحيوان والنبات إلى الماء، أما حكمها الشرعي فهي سُنة مؤكدة بالإجماع عن النبي صلى الله عليه، لما ورد عن عبدِ اللهِ بنِ زيدِ بنِ عاصمٍ، قال: (رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومًا خرَج يَستسقي، قال: فحوَّل إلى الناسِ ظَهرَه، واستقبل القِبلةَ يَدْعو، ثم حوَّلَ رِداءَه، ثم صلَّى لنا ركعتينِ، جهَر فيهما بالقِراءةِ).

وأكد العلماء أن من السّنة في أثناء خطبة صلاة الاستسقاء أنه عندما يستقبل الإمام القبلة يحول رداءه، بجعل ما على الأيمن على الأيسر إذا كان عليه رداء أو بشت إن كان عليه بشت يقلبه، وإن كان ما عليه شيء كالغترة يقلبها، قال العلماء: تفاؤلاً بأن الله يحول القحط إلى كسب.. يحول الشدة إلى الرخاء؛ لأنه جاء في حديث مرسل عن محمد بن علي الباقر "أن النبي ﷺ حول رداءه ليتحول القحط"، يعني: تفاؤل.

واستشهد العلماء بما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد "أن النبي ﷺ حول رداءه لما صلى بهم صلاة الاستسقاء"، والسنة للمسلمين كذلك.

فيديو- إمام المسجد الحرام الشيخ ‏‎ماهر المعيقلي ينبه المصلين على قلب الرداء تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم

كيف تؤدى صلاة الاستسقاء؟ وما الدعاء الوارد فيها؟

طالع التقرير التالي اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

هل فيها شبهة ربا؟.. الإفتاء حكم شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك

ترتدي النقاب وخلعته.. فهل ارتكبت معصية؟.. رد قاطع من أمين الفتوى (فيديو)

أمين الفتوى يوضح حكم بيع السجائر بالمحلات: جائز في حالة واحدة (فيديو)