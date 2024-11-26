رمضان عبد المعز: مضاعفة الحسنات من مظاهر رحمة الله

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن مضاعفة الحسنات من مظاهر رحمة الله عز وجل.

وأضاف عبد المعز خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc": من هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، فإن عملها كُتبت 10، ومن هم بسيئة إن عملها كُتبت سيئة وإن لم يعملها كتبت حسنة.

وتابع: لو واحد فكر يعمل سيئة فهو أمام أمرين إما ينفذ أو لا، لو عملها تُكتب سيئة وإن لم يعملها كُتبت له حسنة"، مؤكدًا أن هذا من مظاهر رحمة الله عز وجل وكرم من الله.

وأردف: لو سلفت حد فلوس على سبيل المثال 100 تأخذ 18 ضعفًا أي أعلى من الصدقة وفلوسك هترجعلك برضه.

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