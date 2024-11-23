هل يجوز للابن أن يمنع أبيه من الزواج بأخرى بعد وفاة والدته؟..أمين الفتوى يُجيب

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول"هل يجوز للابن أن يمنع أبيه من الزواج بأخري بعد وفاة والدته؟

وقال أمين الفتوى، حق الزواج حق مكفول كفلته الشريعة لكل إنسان، والإنسان هنا ليس مضبوطا بالسن أو بحالة معينة، وربنا سبحانه وتعالي اجاز للإنسان أن يتزوج فى أي سن.

وأكد السميع خلال استضافته ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية" الناس " أنه لا يجوز للابن أن يمنع أبيه من الزواج بأخري بعد وفاة والدته.

وأوضح أمين الفتوى أحيان كثيرة يكون الدافع للزواج هو الأنس والونس والرعاية.. وليس فقط العلاقة التي بين الرجل وزوجته.. الزواج حق لكل إنسان لا يجوز للابن أن يمنع أبيه من الزواج وأن فعل ذلك فهذا من العقوق الذي يعاقب عليها شرعا.