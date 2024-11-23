داعية يوضح حكم تعليق التمائم؟

كتب-محمد قادوس:

حكم تعليق التمائم؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي أوضح في رده أن الذي يعلق التمائم والتعويذات، إذا كانت من القرآن والسنة ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك بين مانع ومجيز، أما إذا كانت من غير القرآن والسنة فالإجماع على تحريمها، كالتميمة التي يُعطيها الدجال لضعاف الإيمان فيعلقونها على أبواب بيوتهم أو في سياراتهم أو على أعناق صبيانهم فكل هذا لا يجوز.

واستشهد الداعية بحديث ورد عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا: يا رسول الله بايعتَ تسعة وتركت هذا، قال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: (من علق تميمة فقد أشرك) رواه أحمد .

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن التميمة التي تُعلّق اعتقادا من صاحبها أنها تنفع أو تضر فتلك التي نُهي عنها ولا يجوز تعليقها، أما التي تحتوي على أدعية من الكتاب والسنة فاختلفوا فيها، والأولى المنع.

وأوضح الداعية أنه لا شك أن في المنع سدّا لذريعة الاعتقاد المحظور ، لا سيما في زماننا هذا ؛ فإنه إذا كرهه أكثر السلف ، مع بُعد زمانهم عن البدع والضلال والاعتقادات الشركية ، وقرب العهد بنور الوحي والإيمان ، ففي مثل وقتنا هذا، من انتشار الجهل ، وفشو البدع ، يكون المنع أولى.