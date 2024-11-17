طالما بيصرف.. أمين الفتوى: لا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه

كتب - علي شبل:

أجاب الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تقول: "أنا متزوجة منذ 20 سنة، وزوجي قليل في المصروف لكنه يعطينا ما نحتاجه، ولكن في الفترة الأخيرة، توقفت مصادر دخلي الخاصة، وصرت أعتمد على المصروف الذي يقدمه لي، وأحاول توفير جزء منه، وقمت بفتح حساب خاص بي لأضع فيه هذا المبلغ لأنني لا أعرف ما سيحدث في المستقبل، فقد يتركنا زوجي أو يتصرف معنا بطريقة غير جيدة..فهل يجوز لي الاحتفاظ بهذا المبلغ المدخر في حسابي الخاص؟ وهل أعتبر بذلك أتصرف بشكل غير صحيح؟".

وفي رده، قال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: "لا يجوز ما تفعله ما دام ينفق، هذا المال المدخر من حق الزوج".

وتابع فخر: "فطالما أنه ينفق عليكم بما يكفي لاحتياجاتكم ولا يبخل، فهو ليس "شحيحاً"، بل يقوم بتلبية احتياجات الأسرة بما يقدر عليه، وبالتالي فإن هذا المال الذي ادخرتيه يعتبر ملكاً له، فأنت تنفقين حتى يفيض، فهذا المال ليس لكي".

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