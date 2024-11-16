هل الرسول ﷺ حي في قبره أم لا؟.. الدكتورة هبة عوف تجيب

كتب- محمد قادوس:

قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، إن مسألة حياة النبي ﷺ في قبره من الأمور التي تحدث فيها العلماء استنادًا إلى القرآن والسنة، مؤكدةً أن حياة النبي في قبره تختلف عن حياتنا الدنيوية وهي حياة برزخية لا نعلم تفاصيلها.

واستشهدت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات خاصة لمصراوى. بالآية الكريمة: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"، (آل عمران: 169)، لافتة إلي أن النبي ﷺ أولى بهذه الحياة البرزخية من غيره؛ فهو سيد الخلق.

وأضافت أن النبي ﷺ قال في الحديث الشريف: "الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون"، (رواه أبو داود)، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد منح الأنبياء حياة خاصة في قبورهم، حياة برزخية لا يدرك كنهها البشر، ولكنها ليست كالحياة التي نعيشها.

وختمت حديثها بقولها إن هذه المسألة تتطلب إيمانًا وتسليمًا بما ورد في النصوص الشرعية، وتجنب الخوض في الأمور الغيبية التي لم يُحَطْ بعلمها.