باحث بهيئة كبار العلماء يوضح فِتنة يقع بها البعض

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء الأزهر الشريف، إن الإنسان له اشتقاق من اسمه النسيان، كما أنه ربما ينسى فضل الله عليه نتيجة لتسلط الشيطان عليه أو النفس والهوى، وحينها يظن كما ظن قارون أن المال الذي أعطاه الله- سبحانه وتعالى- له من عنده، حين قال" إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي"، موضحًا أن من يقع في هذا الأمر يُعتبر فتنة له.

وأضاف الحجار، خلال استضافته ببرنامج"نبي الرحمة" المذاع عبر قناة" الناس": أن العبد الذي لا يشكر ربه سبحانه وتعالى ويجحد بنعمة ربه، ولا يتذكر آلاء ونعم الله سبحانه تعالى عليه، لن يتخيل كيف لو سُلبت منه هذه النعمة التي هو متحققًا بها ويعيش في رغدها، ولذلك وصف سيدنا عمر بن عبدالعزيز وجود النعم في حياة الإنسان بـ البعير قائلًا:" النعم كالبعير الشارد فقيدوها بالشكر"، أي أن النعمة مثل البعير الذي يشرد، فإذا كان يرغب العبدفي تقييدها حتى تستمر معه وتصاحبه عليه أن يُقيدها بالشكر.

وأوضح الباحث بهيئة كبار العلماء إن الجحود موجود في الكثير من الأشخاص لقوله سبحانه وتعالى:" وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ" وهذا لأن عندما يبتعد الإنسان عن سماع كلام أنبياء ورسل الله وآياته وكتابه، ولا يتفكر فيما انعم الله سبحانه وتعالى عليه من النعم والآلاء، يُصاب الإنسان بالجحود والـ أنا، ويظن أنه حصل على كل هذه النعم بمجهوده أو فضله.