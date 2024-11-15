عندي 5 أطفال وأجهضت السادس والإفتاء بتقول جائر.. رد حاسم من الشيخ أبوبكر (فيديو)

كتب - علي شبل:

تلقى الداعية الشيخ محمد أبو بكر، أحد علماء وزارة الأوقاف، سؤالا من سيدة تقول: "عندي 5 أطفال وأجهضت السادس.. فهل علىّ ذنب؟.. وسألت شيخ قال إنه يجوز".

وفي رده قال أبو بكر، خلال تقديمه حلقة اليوم الجمعة، من برنامجه "إني قريب" ، المُذاع عبر فضائية النهار، إن الإجهاض حرام شرعا إلى يوم القيامة، محذرا من التصدي للناس بالفتوى وهم غير مؤهلين لها، فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق، مستشهدا بقوله تعالى: "وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ (9)" ، كما استشهد بقوله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31)".

ونصح الداعية الإسلامي السيدة بتحري الحلال أولا قبل إجهاضها لطفلها، والتوبة إلى الله توبة نصوحاً، وأن تصوم شهرين متتابعين كفارة عن القتل الخطأ، وألا تعود لهذا الأمر مرة أخرى.

وفي سياق الموضوع نفسه، قام متصل بمداخلة هاتفية بالبرنامج، مستغربا تحريم الشيخ للإجهاض رغم أن دار الإفتاء أجازته طالما الجنين قبل عمر 4 أشهر، ليرد الشيخ أبوبكر منفعلا: "آه فيه فتوى، ولكن نحن الآن أمام ملايين المشاهدين، وهناك فرق بين ما يُطلق على ملايين الناس من كلام وما يُطلق في الغرف المغلقة.. يعني دي فتوى تخص شخصا بعينه وليست حكما بجواز الإجهاض مطلقا".

وأضاف الداعية الإسلامي: "فلو جاءت إلى دار الإفتاء وأوضحت ظروفها ودوافعها للإجهاض فيمكن أن تأخذ فتوى خاصة، لكن إجازة الإجهاض على إطلاقه ما لم يمر 4 أشهر على الجنين يفتح بابا عظيما للفساد والإفساد"، مؤكدا أن الفتوى تختلف باختلاف الشخص والحال والظروف.





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