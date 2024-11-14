أحمد كريمة يوضح الرأي الشرعي حول ما فعلته طبيبة كفر الدوار

كتب-محمد قادوس:

أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، الحكم الشرعي في ما فعلته الدكتورة وسام شعيب المعروفة باسم" طبيبة كفر الدوار" وما اعتبره الكثيرون إفشاء أسرار المرضى وعدم سترهم، قائلًا أن هناك نوعين من الأسرار، شخصية وعامة، موضحًا أن كل ما كان هو متفق عليه أو قضى العرف عدم البوح أو الكلام بالأسرار لا يجوز أن نقضي ذلك الشيء.

وقال أستاذ الفقه المقارن: وبالمثال يتضح المقال، أي الأسرار الأمنية أو العسكرية أو العلمية يحرم تمامًا نشرها لما بها من إضرار بالوطن والأمن المجتمعي، كذلك الأسرار الشخصية، لأن المجالس أمانات، ولطالما أؤتمن الإنسان على سر فيجب أن يحفظه، مستشهدًا في ذلك بقول الله- تعالى- في سورة النساء" إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ".

وأضاف كريمة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" لقاء على الهواء"، المذاع عبر قناة" الشمس": أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال أيضًا: المسلمُ أخو المسلمِ، لا يظلمُه، ولا يسلمُه؛ من كان في حاجةِ أخيه فإنَّ اللهَ في حاجته، ومن فرَّج عن مسلمٍ كُربةً فرَّج اللهُ عنه بها كُربةً من كُربِ يومِ القيامةِ، ومن ستر مسلمًا سترهُ اللهُ يومَ القيامةِ»،

وأكد أستاذ الفقه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد في هذا الحديث ستر المسلمين فقط بل كل من في المجتمع بأكمله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما اقتضى الحال كان يخاطب المسلمين.

وشدد: على الإنسان أن لا يفضح الآخرين أو نشر ما يحمل النقيصة عنهم، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة القلم،" هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ".

وأن الله أنزل سورة كاملةً للتحذير من هذا الأمر وهي سورة" الهمزة".

ولفت كريمة إلى أن كل فعل فيه إشاعة أو كشف للأسرار أو الأمور الخاصة التي يُعيَر بها الانسان، يحرم تحريمًا مؤكدًا قولًا واحدًا ولاسيما ما يتعلق بأمن الوطن.

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