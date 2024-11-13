4 نصائح نبوية للتأمين على الحياة.. يكشف عنها عالم بالأزهر

كتب - علي شبل:

كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن نصائح مهمة بمثابة التأمين النبوي على الحياة، قائلًا: هو التأمين الذي يغفل عنه كثير من الناس.. "يا عباد الله: لا تغفلوا عن التأمين الحلال".

وأوضح مرزوق، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، هذه النصائح النبوية، وهي:

التأمين الأول:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى الصبح فهو في ذمة الله".

التأمين الثاني:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ آية الكرسي دُبر كل صلاةٍ مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت".

التأمين الثالث:

من قال "اللهم أنت ربي لا اله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"، قال صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يُمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقناً بها قبل أن يُصبح فهو من أهل الجنة.

التأمين الرابع:

ضد المصائب الفُجائية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يُمسي: "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم "، ثلاث مرات، لم يصبه فجأة بلاء حتى يُصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي.

وختم مرزوق موضحا أن كل هذه الدرر ثابتة بأحاديث صحيحة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، داعيا إلى نشرها" حتى تنالوا ثواب نشر العلم".

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