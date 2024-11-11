داعية يوضح حكم من زنت وأرادت الاعتراف عند الزواج؟

كتب-محمد قادوس:



حكم من زنت وأرادت الاعتراف عند الزواج؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده الواجب على من زنت أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، وأن تكثر من الندم والاستغفار، وتعزم على عدم العود لذلك أبدا، لعل الله أن يتجاوز ويعفو عنها.



وأضاف علي في رده لمصراوي: ينبغي لهذه السيدة أن تكثر من الدعاء والتضرع إلى الله تعالى أن يسترها ولا يفضحها في الدنيا ولا في الآخرة، وأن يكفيها شر ذلك الشخص، وأن تتخير أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل، وما بين الأذان والإقامة، والساعة الأخيرة من نهار الجمعة، وأن تكثر من الطاعات، لا سيما الصلاة والصدقة، ولتحسن الظن بربها سبحانه.



واستشهد بحديث قدسي:" أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً"..رواه البخاري.



وعند أحمد من حديث واثلة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:" قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ" وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند.



فلتحسن الظن بربها سبحانه أنه ساترها، وكافيها، وقابلٌ توبتها، ومصلحٌ حالها.



ولتعلمْ أنه يلزمها ستر نفسها، وعدم إخبار أحد بذنبها، لا زوجها ولا غيره، بل تخفي عنه ذلك ولو سألها، وتستعمل التورية، فإن البكارة قد تزول بالحيضة الشديدة، أو الوثبة، أو غير ذلك من الأسباب.



وإذا قدر أن أحدا عرف ما حدث لها، فليجتهد في سترها أولا، ثم في إعانتها في محنتها.



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