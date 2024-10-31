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خالد الجندي يرد على مزاعم ملحدين: هل أغرق الله أهل مصر بعد شق البحر لموسى؟

04:18 م الخميس 31 أكتوبر 2024

الشيخ خالد الجندي

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كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ضرورة التفريق بين أهل مصر وجنود فرعون الذين غرقوا في البحر، مشيرًا إلى أن بعض الملحدين يقولون إن الله أغرق أهل مصر كلهم بسبب كفر فرعون، فكيف برب يضر أهل مصر بسبب شخص؟

وأضاف الجندي، خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"أن الذين غرقوا هم جنود فرعون، أي من أعانوا على الباطل، بينما بقيت الحضارة المصرية وشعبها الذي ظل دائمًا مع الحق.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن حضارة مصر العريقة استمرت رغم غرق فرعون وجنوده، حيث دخل الإسلام واحتضنه الشعب المصري، مشددًا على أن هناك محاولات للتضليل باستخدام اللعب بالألفاظ لاستدرار العواطف هو أمر خطير.

وأكد الجندي أن عدد الذين غرقوا مع فرعون قد يكون حوالي ألف جندي.

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الشيخ خالد الجندي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الملحدين
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